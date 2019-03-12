СМИ: В Ливнах мужчина заболел корью

У ливенца лабораторно подтвердилось заболевание опасным инфекционным заболеванием — корью, — сообщает издание «Уездный город». «32-летний мужчина поступил в инфекционное отделение Ливенской ЦРБ ещё в конце февраля с высокой температурой и сыпью. Сам он объяснил, что работает вахтовым методом в одном из столичных медицинских учреждений и, возможно, мог иметь контакты с заболевшими корью. В то же время ливенец утверждал, что привит от этой болезни, а сыпь могла появиться после приёма лекарств, когда он пытался сбить температуру самостоятельно. Однако, лабораторные исследования анализов, которые проводились в Орле, подтвердили – мужчина болен корью. Сейчас проверяются все, кто контактировал с заболевшим, включая не только членов семьи и знакомых, но и пациентов Ливенской поликлиники, с которыми он ожидал приёма к врачу», — пишет издание.

Напомним, ранее стало известно, что в Орловской области произошла вспышка этого заболевания в религиозно общине. Как писал в первых числах марта «Интерфакс», «зарегистрировано 15 случаев заболевания корью в городе Дмитровск Орловской области. Все 15 человек — из одной религиозной общины. В начале февраля с территории Украины в регион прибыли два ребенка, которые болели корью».

В Роспотребнадзоре напомнили, что корь — это крайне заразная вирусная инфекция, которой болеют как дети, так и взрослые. Восприимчивость к кори чрезвычайно высокая. Инфекционное заболевание передается воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. Инкубационный период кори в среднем продолжается около двух недель, колеблется в пределах 7-28 дней. Чаще — 8-11 дней. Корь в типичной форме характеризуется совокупностью следующих клинических проявлений: кашель и/или насморк, конъюнктивит, общая интоксикация, температура 38 °C и выше; поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4 — 5 дня болезни (1 день — лицо, шея; 2 день — туловище; 3 день — ноги, руки) и пигментация. Единственным безопасным и эффективным средством профилактики является вакцинация.

Вакцинация проводится в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок детям в возрасте 1 года и в 6 лет, а также взрослым от 36 до 55 лет включительно относящимся к группам риска (медицинские работники, работники образовательных организаций). Если иммунизация не проведена вовремя или нет информации о прививках, то она проводится взрослым также в 2 этапа с разницей в 3 месяца. После двукратного введения вакцины иммунитет формируется в 95% случаев.

Иммунизации против кори по эпидемическим показаниям подлежат лица, имевшие контакт с больным (при подозрении на заболевание), не болевшие корью ранее, не привитые, не имеющие сведений о прививках против кори, а также лица, привитые против кори однократно — без ограничения возраста. Иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного.

Детям, не привитым против кори (не достигшим прививочного возраста или не получившим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями или отказом от прививок), не позднее 5-го дня с момента контакта с больным вводится нормальный иммуноглобулин человека.