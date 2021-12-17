17 декабря 2021



СМИ: В Ливнах нашли труп со следами собачьих зубов

Шокирующая новость уже несколько дней обсуждается в социальных сетях. Как пишет издание «Уездный город»: «трагическое происшествие случилось 14 декабря в гаражном массиве в Заливенском микрорайоне города Ливны. В половине одиннадцатого часа ночи соседи по гаражу обнаружили лежащего на земле 58-летнего мужчину. Его одежда и следы крови вокруг свидетельствовали, что его буквально рвала собака. У погибшего есть собака бойцовской породы – питбуль, которая жила в гараже погибшего ливенца. По факту гибели мужчины Ливенским отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело. Как сообщил источник в СК, патолого-анатомическая экспертиза установила, что погибший скончался не от нападения животного. Причиной смерти, предварительно названо переохлаждение. Кроме того, установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Многочисленные укусы нанесены мужчине уже посмертно. Напал ли пёс на своего мёртвого хозяина или это сделала стая бродячих собак, которых немало на гаражах, теперь уже никто не узнает. Родственники погибшего решили усыпить животное», — сообщили наши коллеги.

На момент написания заметки нам стало известно, что животное, поскольку оно не виновно в смерти человека, усыплять никто не намерен. Сейчас пес находится в приюте. Потом его готовы забрать зоозащитники. Правда, не из нашей области. Какова судьба собак, оставшихся в гаражах, увы, нам не известно.

См. также: На днях наше издание подготовило большой материал о проблемах с собаками. Желающим разобраться в проблеме — советуем его почитать. 

 

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Опубликовано 17 Дек 2021 в 18:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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