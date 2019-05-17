17 мая 2019



СМИ: В Ливнах вернут на место самолет. Но не в этом году

В Ливнах начали работы по возвращению памятника — самолёта. В сквере имени Н.Н. Поликарпова идет демонтаж оставшейся металлоконструкции и постамента, — сообщает издание «Уездный город».

— Самолет будет установлен на прежний фундамент, но выглядеть он будет по-другому. Постамент приобретет более современный и эстетичный вид. Планируем завершить эту работу до празднования Дня города, — рассказал изданию начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации города Андрей Козлов.

«Напомним, самолет СУ-9 упал с постамента в январе текущего года – конструкция износилась и не выдержала обильного снегопада. Больше всего была деформирована хвостовая часть, повреждения также коснулись носовой части и кабины пилота. Все это время самолет находится на территории предприятия «ГМС Ливгидромаш». Специалисты ремонтно-механического цеха заканчивают работы по восстановлению поврежденного корпуса» — пишет «Уездный город».

Кстати, по сведениям коллег, в этом году отреставрированный самолёт ставить на место не будут. Это планируют сделать в следующем году. Администрация города хочет благоустроить и сам сквер имени Поликарпова. Предстоит разработать дизайн-проект преобразований, который пройдет процедуру общественного обсуждения.

 

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Опубликовано 17 мая 2019 в 16:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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