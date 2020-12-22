22 декабря 2020



СМИ: В области кончились деньги на отлов бродячих собак

Сайт “Вечерний Орел” опубликовал сегодня в группе ВК ответ руководителя городской станции по борьбе с болезнями животных. В ответе чиновник указывает на то, что новые заявки на отлов бродячих животных не принимаются. “Работа в данном направлении будет продолжена после выделения денежных средств из областного бюджета” — говорится в ответе.

Между тем, на фонтаны в областном бюджете деньги находят всегда. Недавно губернатор Андрей Клычков опять всколыхнул общественность планами на переделку сквера Ермолова. Остается надеяться, что после вмешательства нового прокурора чиновники областной администрации наконец-то начнут исполнять прописанные в 131-ом Федеральном законе полномочия. И в первую очередь будут выделять средства на заботу о безопасности людей. А на переделку уже сформированных и ухоженных скверов как-нибудь потом, если останутся в бюджете деньги. 

 

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Опубликовано 22 Дек 2020 в 17:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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