СМИ: В области кончились деньги на отлов бродячих собак

Сайт “Вечерний Орел” опубликовал сегодня в группе ВК ответ руководителя городской станции по борьбе с болезнями животных. В ответе чиновник указывает на то, что новые заявки на отлов бродячих животных не принимаются. “Работа в данном направлении будет продолжена после выделения денежных средств из областного бюджета” — говорится в ответе.

Между тем, на фонтаны в областном бюджете деньги находят всегда. Недавно губернатор Андрей Клычков опять всколыхнул общественность планами на переделку сквера Ермолова. Остается надеяться, что после вмешательства нового прокурора чиновники областной администрации наконец-то начнут исполнять прописанные в 131-ом Федеральном законе полномочия. И в первую очередь будут выделять средства на заботу о безопасности людей. А на переделку уже сформированных и ухоженных скверов как-нибудь потом, если останутся в бюджете деньги.