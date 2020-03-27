СМИ: В Орле 65 работников ТТП вышли из «Единой России»

Как пишет издание “Орловская искра”, 65 человек — работники Орловского ТТП — слесари, водители, начальники подразделений, люди разных профессий и должностей — написали заявления о выходе из «Единой России», прикололи их к партбилетам с медведями и отослали в «штаб-квартиру» «Едра» в Заводской район, по месту прикрепления ТТП. Эта новость появилась на фоне другого сегодняшнего сообщения о внутренних преобразованиях в ТТП. Наши коллеги из “Орловских новостей” сообщают, что сегодня “депутат облсовета Андрей Митин был назначен на должность директора трамвайно-троллейбусного предприятия. Предыдущего директор Юрия Гордюшина, который занял эту должность согласно конкурсу, уволили досрочно. Ему за счет предприятия выплатят компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка. Митин будет занимать должность директора до проведения нового конкурса на замещение этой должности”, — пишет издание.

Кстати, “Орловской искре” стало известно, заявления о выходе из “ЕдРа” работники ТТП написали давно, еще когда власть снимала с должности предыдущего руководителя Александра Коровина. Тогда руководство партии смогло убедить сотрудников, что сможет помочь с решением накопившихся проблем. Увольнение нового директора стало “спусковым крючком”, после чего люди массово положили партбилеты. Читайте интереснейший материал о том, как сейчас обстоят дела на одном из крупнейших муниципальных предприятий Орла.