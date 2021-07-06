СМИ: в Орле могут встать трамваи

Сегодня, 6 июля, сразу несколько орловских СМИ сообщили о проблемах с движением трамваев в Орле. Конкретно, речь идет об отключении тяговой подстанции из-за чего может быть полностью прекращено движение трамваев на неопределенный срок. Группа ВК “Общественный транспорт Орла онлайн” уточняет, что скорее всего, движение будет восстановлено, но в ещё более усеченном формате, чем после закрытия Красного моста. “Так, например, вчера и сегодня вместо 12-ти трамваев по маршруту «ТТП — Химмаш» работало всего 6 трамваев. Просим обратить внимание на то, что маршрут автобуса «1т» продолжит работать, но бесплатной пересадки у ТТП больше не будет, потому что пересаживаться будет некуда”, — добавляют ведущие группы.

Ждем официальный комментарий городских властей.