СМИ: В Орле на куски разваливается еще один мост

В издании “Орел-регион” появились снимки необычного происшествия. На автомобиль во время движения по Московскому шоссе упали куски бетона.

Как сообщил изданию сам пострадавший: “Я ехал по Московскому шоссе в сторону вокзала. Движение в тот момент было затруднено. В то время, как я медленно проезжал под мостом, на мой автомобиль упали бетонные камни от путепровода. Там бетонные балки в плохом состоянии и разрушаются. В итоге повреждены капот, крыша, люк: осколки засыпали весь салон автомобиля”.

Самая важная деталь в этом происшествии — местные жители утверждают, что путепровод в начале Московского шоссе и подходы к нему давно находятся в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, ранее власти вынуждены были установить ограничения на Красном мосту, после того, как с него отвалился фрагемент с перилами. Также на днях в соцсетях появились снимки удручающего состояния моста на Мясокомбинате. Там разошелся температурный шов и рассыпались плиты вокруг одной из опор.