20 августа 2019



СМИ: В Орле список проблемных строек может пополнить еще один дом

О сложной ситуации со строительством дома на средства дольщиков рассказали наши коллеги из ГТРК «Орел».  «За год стройки дом вырос всего на один этаж. А сейчас и вовсе кран над домом по улице Космонавтов,4 замер. По словам сторожей жилищного комплекса «Солнечный берег», рабочие появляются здесь все реже. Заметили простаивание и дольщики. Теперь, они на строй площадке частые гости. Готовность двух подъездов 80%, третий на стадии восьмого этажа. Срок сдачи переносили несколько раз. Дольщики пишут письма во все инстанции, отправили и президенту. Из Москвы все возвращают обратно. В Стройнадзоре говорят, у этого дела два варианта развития событий: первое – это банкротство, но о нем не объявлено. Второе — достройка дома» — сообщают наши коллеги.

 

Странная борьба с пьянством: в Орловской области предпринимателя осудили за убийство
Дмитрий Маликов проведет в Орле благотворительный урок музыки
Вскрылись факты, как управляющие компании в Орле обманывают жильцов
Опубликовано 20 Авг 2019 в 15:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"