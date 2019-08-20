СМИ: В Орле список проблемных строек может пополнить еще один дом

О сложной ситуации со строительством дома на средства дольщиков рассказали наши коллеги из ГТРК «Орел». «За год стройки дом вырос всего на один этаж. А сейчас и вовсе кран над домом по улице Космонавтов,4 замер. По словам сторожей жилищного комплекса «Солнечный берег», рабочие появляются здесь все реже. Заметили простаивание и дольщики. Теперь, они на строй площадке частые гости. Готовность двух подъездов 80%, третий на стадии восьмого этажа. Срок сдачи переносили несколько раз. Дольщики пишут письма во все инстанции, отправили и президенту. Из Москвы все возвращают обратно. В Стройнадзоре говорят, у этого дела два варианта развития событий: первое – это банкротство, но о нем не объявлено. Второе — достройка дома» — сообщают наши коллеги.