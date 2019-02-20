СМИ: В Орле возобновят строительство Банного моста

В этом году работы по строительству Банного моста будут возобновлены. Об этом сообщают наши коллеги с сайта РИА57. Как напоминает издание, подготовительные работы к строительству пешеходного моста через Оку в районе городского парка начались еще в конце 2017-го. Как предполагаемая конструкция мостового сооружения, его положение над водой и даже размер трат на объект вызвали бурную критику. В январе 2018 года реализацию проекта приостановили. К строительству моста обещали вернуться после доработки проекта и появления некой общей концепции развития города, а конкретно того самого места, где будет выход с моста в Советский район. В этом году как раз будут продолжены работы на западной части будущего Банного моста — в городском парке, хотя этот объект не стал победителем рейтингового голосования. По непонятной причине в список для голосования включили оба парка (Городской и Детский), хотя их будут ремонтировать независимо от волеизъявления жителей. Зато в голосование не попал Парк Победы, который сейчас больше напоминает уголок дикого леса. Впрочем, вернемся к мосту.

«Год заняли разработка рабочей документации и прохождение государственных экспертиз. В 2019-2022 планируется осуществить основной объем работ по устройству мостового полотна. Финансирование планируется осуществлять за счет средств дорожного фонда Орловской области и муниципального дорожного фонда. Стоимость работ по строительству составляет 307 млн рублей. Подрядчиком остается ООО «Региональные газораспределительные сети» (г. Казань), которое изначально выиграло конкурс» — пишет РИА57. Это та самая организация, которая сейчас ремонтирует мост Дружбы Народов. Деятельность в областной столице этой фирмы подвергается критике как по темпам, так и по качеству.