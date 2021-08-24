СМИ: в реке Кроме массово подохла рыба

В СМИ (в частности на сайте “ОрелТаймс” и на сайте «Орловские новости») появились сообщения о массовом море рыбы в реке Кроме, которая впадает в Оку выше Орла. Над местом массовой гибели стоит едкий, удушливый запах. Что стало причиной гибели — предстоит разобраться специалистом. На момент написания заметки никаких официальных комментариев ни от одного из многочисленных “надзоров” не поступало. Между тем, напомним, в регионе действует сразу несколько природоохранных ведомств (не считая природоохранной прокуратуры). Однако, как показал печальный опыт гибели рыбы в реке Любовше, докричаться хоть до кого-либо — дело практически бесполезное. В лучшем случае, когда жители тратят массу сил и времени на защиту животного мира — они получают в ответ совершенно пустые отписки.