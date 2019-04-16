СМИ: В УК «Зеленая роща» сменился руководитель

Сегодня на профильном комитете облсовета стало известно о том, что руководитель УК «Зеленая роща» Дмитрий Хроменков подал в отставку. А буквально пару часов спустя «Орловские новости» со ссылкой на собственные источники сообщили об очередном московском чиновнике, который прибудет в Орел. По данным наших коллег, Александр Ворожбит – бывший председатель Барвихинского поселкового совета депутатов Московской области, и экс-глава Барвихи. Ворожбиту 48 лет. Он окончил Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. Фрунзе. Служил в Таманской дивизии. В 2012 году был советником губернатора Московской области Воробьева. В подмосковных СМИ о деятельности Ворожбита на посту главы Барвихи множество негативных публикаций. В 2015 году местные жители писали петицию губернатору за отставку чиновника.

Напомним, при экс-губернаторе Вадиме Потомском кузницей кадров для Орловщины стала северная столица. При губернаторе Андрее Клычкове на ключевые посты расставляются преимущественно люди из Москвы.