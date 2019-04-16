16 апреля 2019



СМИ: В УК «Зеленая роща» сменился руководитель

Сегодня на профильном комитете облсовета стало известно о том, что руководитель УК «Зеленая роща» Дмитрий Хроменков подал в отставку. А буквально пару часов спустя «Орловские новости»  со ссылкой на собственные источники сообщили об очередном московском чиновнике, который прибудет в Орел. По данным наших коллег, Александр Ворожбит – бывший председатель Барвихинского поселкового совета депутатов Московской области, и экс-глава Барвихи. Ворожбиту 48 лет. Он окончил Одесское высшее артиллерийское командное ордена Ленина училище им. Фрунзе. Служил в Таманской дивизии. В 2012 году был советником губернатора Московской области Воробьева. В подмосковных СМИ о деятельности Ворожбита на посту главы Барвихи множество негативных публикаций. В 2015 году местные жители писали петицию губернатору за отставку чиновника.

Напомним, при экс-губернаторе Вадиме Потомском кузницей кадров для Орловщины стала северная столица. При губернаторе Андрее Клычкове на ключевые посты расставляются преимущественно люди из Москвы.

 

В Орле школьников проверят на знание правил дорожного движения
Кадастровая палата по Орловской области информирует
Орловцам рассказали, как правильно выбрать ювелирные украшения для любимых
Опубликовано 16 Апр 2019 в 15:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"