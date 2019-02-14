СМИ: Юрий Урсу покидает правительство Орловской области

Как сообщает Oreltimes, руководитель департамента информационных технологий Юрий Урсу увольняется.

«Юрию Урсу 27 лет, на память от Орловской области останется хорошая запись в трудовой книжке; в армию уже не возьмут и, значит, за его будущее можно не волноваться. А вот переход на цифровое телевизионное вещание в регионе пока под вопросом. До сих пор областная власть не разработала механизм помощи орловцам, не имеющих возможности оборудовать свои телевизоры дополнительным оборудованием для приёма цифровых сигналов. Но и эта головная боль теперь не будет беспокоить Юрия Андреевича. С чем его и поздравляем». — прокомментировал замредактора Oreltimes, бывший руководитель пресс-службы губернатора Сергей Тюрин.