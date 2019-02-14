14 февраля 2019



СМИ: Юрий Урсу покидает правительство Орловской области

Как сообщает Oreltimes, руководитель департамента информационных технологий Юрий Урсу увольняется.

«Юрию Урсу 27 лет, на память от Орловской области останется хорошая запись в трудовой книжке; в армию уже не возьмут и, значит, за его будущее можно не волноваться. А вот переход на цифровое телевизионное вещание в регионе пока под вопросом. До сих пор областная власть не разработала механизм помощи орловцам, не имеющих возможности оборудовать свои телевизоры дополнительным оборудованием для приёма цифровых сигналов. Но и эта головная боль теперь не будет беспокоить Юрия Андреевича. С чем его и поздравляем». — прокомментировал замредактора Oreltimes, бывший руководитель пресс-службы губернатора Сергей Тюрин.

 

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Опубликовано 14 Фев 2019 в 16:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 67

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