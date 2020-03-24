СМИ: здание горадминистрации закрыли для посетителей

Как сообщают наши коллеги с сайта “Вечерний Орел”, с сегодняшнего дня посетители не смогут войти в здание администрации Орла. “На входе их останавливает охрана. Меры приняты в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Также до особого распоряжения отменены рабочие совещания главы администрации Орла Александра Муромского, которые проходили по вторникам”, — пишет издание.

Кстати, ранее редакции СМИ обзвонили по поводу предстоящей сессии городского совета. Возможно, впервые за многие десятилетия заседание городского Совета пройдет в закрытом режиме.