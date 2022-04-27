«Смотреть на это больно…»

№15 (684) от 27 апреля 2022 г.

Проблема несанкционированных свалок на орловских кладбищах «проявляется» во всей красе по весне, а потом усугубляется — со скоростью накопления мусора. В редакцию «Орловской среды» пришло очередное письмо на эту тему, на этот раз — от жителя села Спасское Орловского муниципального округа.

«Рядом с нашим селом Спасское находится кладбище. Здесь похоронены родные и близкие жителей не только нашего населенного пункта, но и соседних сел и деревень: Новосёлово, Дубовая Роща, Мерцалово. Кладбище большое, жители здесь бывают часто: ухаживают за могилками родных, сажают цветы и кустарники.

Огорчает тот факт, что местная власть не может организовать вывоз мусора, на кладбище образовались несколько несанкционированных свалок: здесь и срубленные ветви, и старые венки, и даже бутылки. Смотреть на это больно и неприятно. Эти горы мусора не убираются с прошлого лета. Регоператор «Зеленая роща» бездействует. В последний раз я был на кладбище в минувший вторник. Мы приводили в порядок могилки родных, убирали мусор, ведь скоро Радоница — день поминовения усопших. Хотелось бы, чтобы к этому времени места захоронений наших близких и любимых людей были в порядке. Однако я увидел, что мусора стало только больше.

Я написал об этом в соцсетях губернатору области Андрею Клычкову, и он дал поручение главе районной администрации разобраться с этой проблемой. Однако один из районных чиновников ответил мне, что в настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Когда этот подрядчик будет найден, может быть, следующей весной? А там и нужно-то всего: три-четыре человека, погрузчик и самосвал. И нерешаемая месяцами проблема перестанет быть таковой».

Александр П.

Село Спасское Орловского района