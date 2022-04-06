Смотри кино, не отходя от «баранки»

№12 (681) от 6 апреля 2022 г.

Читательница «Орловской среды», обратившаяся в редакцию, рассказала журналистам историю об удивительном водителе орловской маршрутки, который, подобно Юлию Цезарю, ухитряется делать несколько дел одновременно. Безопасность пассажиров при этом в расчет не принимается.

«Это было месяц назад в маршрутке, которая ездит со Знаменки через Наугорку в один из пригородов, трехзначный маршрут. Водитель там — очень строгий мужчина, в том смысле, что никто не может сделать ему замечание – ни когда он смотрит сериал, ни когда курит. Реакция у него такая: «А не пошли бы вы на три буквы». Он себе может позволить что угодно, — сообщила жительница города Орла Юлия Н.

И вот он начал «промышлять» просмотром сериалов, причем во время движения. Я ехала в ГРИНН, было часов шесть вечера, на дороге жуткое столпотворения машин, а наш водитель едет и смотрит кино про полицейских. Скажу честно, было очень страшно. А тогда была толкучка, народу в маршрутке много, люди готовятся выходить, и получается, что вместе с ним сериал смотрят, у него телефон возле руля, там и слышимость хорошая. Все и «залипли», кто рядом стоял.

Думаю, что водитель этот не совсем адекватный, потому что не может нормальный человек вести автобус, в котором полно людей, и смотреть кино. И он, кстати, не первый такой. На моей памяти было три случая, когда водители маршруток себе это позволяли. И вот люди смотрят друг на друга, смотрят на него и боятся сделать водителю замечание, потому что вид у него агрессивный. Каждый думает — доехать бы поскорее. Люди у нас терпеливые, если можно так сказать. Сидят в табачном смраде, водитель еще и кино смотрит, но стоит кому-то сделать ему замечание – «не отвлекайте водителя, вы его волнуете»! Мне и ноги обещали выдернуть, и требовали помолчать, это в лучшем случае. Сами же пассажиры. Как-то один водитель поздно остановился, в половине одиннадцатого, попросила его не курить, так он мне говорит: «Да я чтоб еще раз остановился, ходи (дальше — матом) пешком».

От редакции:

Редакция «ОС» рассчитывает, что на данную публикацию обратят внимание сотрудники УГИБДД по Орловской области и примут меры для обеспечения безопасности пассажиров. Видеозапись, подтверждающая рассказ нашей читательницы имеется в распоряжении редакции. Госномер маршрутки, о которой идет речь, — на фото.