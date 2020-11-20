Сначала строим, потом думаем: в Орле обсудили проблемы новых микрорайонов

Депутаты на профильном комитете рассмотрели вопрос, связанный с проблемами освещения и благоустройства микрорайона «Зареченский». Дело в том, что в новом микрорайоне построено уже 8 улиц и только на 3-х из них есть освещение. Люди ходят по тротуарам с фонариками. По информации администрации, при застройке «Зареченского» микрорайона застройщиком не было предусмотрено обустройство освещения межквартальных проездов. Депутаты обратили внимание, что вообщ-ето такие вопросы необходимо решать властям. При необходимости совместно со строителями. Чтобы не приходилось ломать голову — как организовать выезд из застроенного вдоль и поперек участка. Ведь в чистом поле нарезать новую трассу гораздо проще. Можно, например, сделать расширения улиц для поворота направо под зеленую стрелку. И уж конечно необходимо ставить нормальное освещение сразу, как только появляется тротуар к новым домам.

В итоге депутатов “обрадовали”, что новый микрорайон скоро выйдет за границы Орла и тогда это уже будет головной болью, не городских, а районных властей. Впрочем, и в городе сидеть сложа руки не собираются. Так, УКХ поручено организовать обследование автомобильных дорог в микрорайоне. По результатам этого обследования будет определена техническая возможность установки освещения и разработана сметная документация на реализацию этих работ. После разработки ПСД и прохождения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости, мероприятия по организации освещения в микрорайоне «Зареченский» в пределах улично-дорожной сети будут включены в муниципальную программу «Комплексное развитие улично-дорожной сети на 2020-2022 годы». При доведении необходимого финансирования из регионального Дорожного фонда УКХ будут выполнены мероприятия.

Кстати, свет — далеко не единственная проблема. Микрорайон за последние 15 лет сильно разросся. И там запланированы новые остановки общественного транспорта, дорожные знаки, ограждения. Как отметил заместитель председателя горсовета, депутат по округу, куда входит микрорайон «Зареченский» Владимир Строев, уже сейчас там проживают почти 15 тыс. орловцев, а планируется, что он будет расстраиваться до 2027 года и количество жителей будет увеличено до 25-27 тыс. В этой связи, народный избранник уже сейчас озабочен дальнейшем развитием микрорайона, его комплексным благоустройством.

По итогам обсуждения этого вопроса депутаты рекомендовали администрации приступить к проектированию строительства объекта «Улица Витольда Почернина” в микрорайоне «Зареченский» на участке от ул. Зеленина до ул. Зареченская в первом квартале 2021 года. Кроме того, народные избранники попросили рассмотреть возможность проектирования и строительства выезда из микрорайона с бульвара «Молодежи» на Карачевское шоссе за счет средств Дорожного фонда. К этому вопросу депутаты вернутся на январской сессии в 2021 году.