СНИЛС на малышей, родившихся с 15 июля 2020 года, можно получить онлайн

Пенсионный фонд самостоятельно пришлет номер детского СНИЛС в личный кабинет родителей. Соответствующий сервис начал работать на портале госуслуг, — рассказали в пресс-службе фонда. После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуального лицевого счета ребенка автоматически будет оформлен и направлен в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Таким образом, семьи, в которых с середины июля появится ребенок, начнут получать информацию о номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме.

Такой сервис доступен только тем родителям, которые зарегистрированы на портале госуслуг. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном СНИЛС по электронной почте или в смс, нужно выбрать соответствующие настройки в личном кабинете. За первые сутки работы сервиса, который был введен в эксплуатацию 15 июля 2020 года, в личный кабинет мам на ЕПГУ доставлена информация о СНИЛС 5,3 тыс. детей.

Стоит отметить, что для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Напомним, ПФР по Орловской области с октября 2019 года вместо привычного ламинированного свидетельства выдает уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета в электронном виде. Это связано с изменениями в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».