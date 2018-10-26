Со дна Оки продолжают поднимать неразорвавшиеся авиабомбы времен ВОВ

Сотрудники Центра «Лидер» МЧС России продолжают работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Орловской области. Во Мценском районе на дне Оки по-прежнему таятся смертоносные неразорвавшиеся мины и снаряды времен Великой Отечественной войны. Они до сих пор представляют опасность. В адрес МЧС от любителей подводного плавания поступила информация о том, что в акватории реки Оки около деревни Гуторово Мценского района находятся неразорвавшиеся авиационные бомбы.

Необходимость привлечения к работе сотрудников центра «Лидер» МЧС России обусловлена тем, что в Орловской области нет специализированных подразделений по поиску и обезвреживанию боеприпасов, находящихся под водой. В составе отряда – семь человек и один спецавтомобиль. В среду отряд ЦСООР «Лидер» занимался разведкой местности, поиском взрывоопасных предметов. В результате на дне реки были обнаружены авиационные бомбы ФАБ-50. В четверг специалистами «Лидера» уже обнаружены 15 авиабомб. Все они извлечены и обезврежены, а обследование акватории Оки продолжается, сообщили в пресс-службе МЧС.