26 октября 2018



Со дна Оки продолжают поднимать неразорвавшиеся авиабомбы времен ВОВ

Сотрудники Центра «Лидер» МЧС России продолжают работы по обезвреживанию взрывоопасных предметов в Орловской области. Во Мценском районе на дне Оки по-прежнему таятся смертоносные неразорвавшиеся мины и снаряды времен Великой Отечественной войны. Они до сих пор представляют опасность. В адрес МЧС от любителей подводного плавания поступила информация о том, что в акватории реки Оки около деревни Гуторово Мценского района находятся неразорвавшиеся авиационные бомбы.

Необходимость привлечения к работе сотрудников центра «Лидер» МЧС России обусловлена тем, что в Орловской области нет специализированных подразделений по поиску и обезвреживанию боеприпасов, находящихся под водой. В составе отряда – семь человек и один спецавтомобиль. В среду отряд ЦСООР «Лидер» занимался разведкой местности, поиском взрывоопасных предметов. В результате на дне реки были обнаружены авиационные бомбы ФАБ-50. В четверг специалистами «Лидера» уже обнаружены 15 авиабомб. Все они извлечены и обезврежены, а обследование акватории Оки продолжается, сообщили в пресс-службе МЧС.

 

В Орловской области с детьми работал педагог, дважды осужденный за изнасилование
В Урицком районе Орловской области новый прокурор
Накануне Дня Победы в Орле пройдет торжественное спецгашение марок
Опубликовано 26 Окт 2018 в 11:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"