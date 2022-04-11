11 апреля 2022



Со следующей недели на маршруты выйдут дачные автобусы

Как сообщает администрация города Орла, с 23 апреля по 23 октября дачники могут воспользоваться тремя городскими сезонными маршрутами:

№ 20д «Ул. Космонавтов — Карачевские дачи»;

№ 61 «Ул. 1-я Посадская — озеро Светлая жизнь»;

№ 65 «Ул. 1-я Посадская — дачный массив поселка Гать».

Стоимость проезда в автобусах, обслуживающих сезонные маршруты, будет такой же, как и в обычных городских — 23 рубля при оплате наличными и 20 рублей — по банковской карте.

«Кроме того, можно воспользоваться Единым социальным проездным билетом и дачным проездным билетом – это специальный месячный билет, который будет действовать только на сезонных маршрутах. Его могут приобрести пенсионеры всех категорий, многодетные матери и отцы, одинокие матери, инвалиды, дети-инвалиды, их опекуны и попечители, ветераны боевых действий, почетные доноры СССР и России», — сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Расписание движения дачных автобусов не изменится. Оно размещено на сайте администрации Орла в разделе «Транспорт», а до 20 апреля появится и на конечных остановочных пунктах.

 

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Опубликовано 11 Апр 2022 в 14:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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