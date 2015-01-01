Со стихийными свалками в Орле будут бороться зеленью и землей

Сразу два оригинальных решения в борьбе со стихийными свалками было озвучено на рабочем совещании в городской администрации. Во-первых, было предложено на месте, где регулярно образуются горы отходов, высаживать молодые деревца. Есть надежда, что если пустыри будут окультурены, у орловцев не поднимется рука выбрасывать мусор в неположенных местах.

Второе решение тоже довольно оригинально. Зачастую мусор сваливают в овраги и прочие неудобные места, откуда их потом очень проблематично извлекать. Кроме того, овраги усиливают эрозию почвы. Поэтому на рабочем совещании прозвучало предложение одним выстрелом убить двух зайцев — договориться с крупными строительными компаниями, чтобы при рытье фундаментов вынутый грунт отвозили в овраги. Таким образом будет и ликвидировано место свалки, и остановлено дальнейшее распространение оврагов.

 

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Опубликовано 25 Апр 2017 в 16:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


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Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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