Соблюдай закон! Не поддавайся давлению!

№30 (654) от 1 сентября 2021 г.

По мере приближения выборов по нехорошей традиции усиливается пресловутый административный ресурс, который давит в первую очередь на представителей так называемого бюджетного сектора. Особенно сильное давление могут испытывать работники бюджетных организаций, которые входят в состав избирательных комиссий. Как показали прошлогодние выборы, именно рядовые члены УИКов попадаются на попытках сфальсифицировать результаты голосования и других нарушениях избирательного законодательства. В этой связи «Орловская среда» обращается ко всем сотрудникам бюджетной сферы, задействованным в избирательном процессе и призывает не идти на поводу у фальсификаторов и не нарушать закон.

Уважаемые учителя, воспитатели, соцработники и другие сотрудники бюджетных учреждений, которые зависят от своих работодателей и сейчас испытывают на себе давление административного ресурса!

Ваша работа — нести людям просвещение и добро. Вас уважают, ценят и любят в обществе. Во время выборов многие из вас работают в избирательных комиссиях, поэтому вам важно очень хорошо знать закон и неукоснительно его исполнять, чтобы не стать жертвой преступников, которые хотят вашими руками исказить итоги голосования.

Не секрет, что, пользуясь вашим зависимым положением, вас могут понуждать фальсифицировать избирательные документы, агитировать на рабочем месте, заниматься мобилизацией избирателей, незаконно передавать их персональные данные в руки преступников. Да, именно преступников! Потому что все перечисленные выше действия – это уголовно наказуемые деяния, за которые вам могут угрожать не только штрафы, но и реальные сроки лишения свободы.

Когда дело дойдёт до суда, жулики вам объяснят, что действия преступной группы караются Уголовным кодексом более жестко, чем действия отдельного гражданина, и вы останетесь в нелепой роли одиночки, решившей по непонятным мотивам повысить явку или по доброте душевной помочь победить на выборах одному из кандидатов.

В Орловской области такие жертвы административного ресурса уже есть. Четверо членов участковых избирательных комиссий № 302 и № 571, попавшиеся с поличным, приговорены судами к штрафам, которые исчисляются десятками и сотнями тысяч рублей и запрету занимать муниципальные должности.

Подумайте, стоит ли вам рисковать ради того, чтобы угодить начальнику, который стремится угодить чиновнику?

Те, кто заставляет вас преступать закон, не защитят вас в суде, вы останетесь один на один со своей бедой, с уничтоженной репутацией, в долгах или даже окажетесь за решёткой.

В справедливом и свободном обществе любое насилие над волеизъявлением граждан невозможно! Поэтому нам и нужны честные выборы!

Не бойтесь сопротивляться административному давлению, не позволяйте себя запугивать, не давайте попирать ваше гражданское и человеческое достоинство, учите закон, чтобы не стать жертвой преступников!