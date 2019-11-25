25 ноября 2019



Собственники жилья жалуются на долги бывших хозяев

Орловский энергосбыт напоминает: необходимо сообщать гарантирующему поставщику о смене собственника жилья.

При расчете платы за потребленную электроэнергию Орловский энергосбыт использует имеющуюся у него абонентскую базу и данные, предоставляемые потребителем. Поэтому при смене собственника, изменениях количества проживающих, площади помещения и т.д. необходимо незамедлительно сообщать в ресурсоснабжающую организацию актуальную информацию.

— Во время последнего рейда по неплательщикам мы столкнулись с ситуацией, когда квартиры, за которыми числится долг, оказались проданы. Новые собственники жалуются, что к ним регулярно обращаются по поводу долгов прошлых хозяев. Чтобы не допустить такой ситуации, при покупке жилья необходимо запрашивать у продавцов справки об отсутствии задолженности за услуги ЖКХ. Не менее важно сразу после приобретения недвижимости уведомить о смене собственника, — прокомментировала начальник отдела по работе с клиентами в г. Орле ООО «Орловский энергосбыт» Наталия Осипова.

Своевременное предоставление актуальной информации гарантируют клиентам корректное ведение лицевого счета и правильность начислений платы за электроэнергию. Сообщить новые данные в Орловский энергосбыт можно:

  • обратившись в ближайший клиентский офис;
  • через личный кабинет клиента на сайте компании.

Для внесения изменений в базу потребителю необходимо иметь при себе:

  • документ, подтверждающий право собственности;
  • удостоверение личности (паспорт);
  • справку о составе семьи.

При обращении через личный кабинет необходимо приложить скан-копии этих документов, информирует пресс-служба Орловского энергосбыта.

 

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Опубликовано 25 Ноя 2019 в 12:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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