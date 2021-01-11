Содержанием кладбищ и остановок в Орле займется один подрядчик
Как сообщает пресс-служба администрации г. Орла, до 31 мая 2021 года содержанием кладбищ и воинских захоронений в Орле будет заниматься ИП Стерликова. Напомним, ранее чиновники сообщили, что этот же подрядчик с нового года отвечает за состояние остановок общественного транспорта.
Итак, подрядчик займется содержанием восьми городских кладбищ: Наугорского, Историко-мемориального, Троицкого, Крестительского, Лужковского, Афанасьевского, Иоанно-Богословского, Лепешкинского, а также ряда воинских захоронений:
— братской могилы двух неизвестных солдат (Наугорское кладбище);
— воинских захоронений Крестительского кладбища;
— братского захоронения в сквере Танкистов;
— могилы советского воина М. Блохи (переулок Бетонный);
— захоронения генерала Гуртьева ( воинский участок Троицкого кладбища);
— поклонного креста – братской могилы советских воинов (территория завода «Дормаш»);
— могилы польских революционеров (воинский участок Троицкого кладбища);
— братской могилы расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (Медведевский лес);
— воинских захоронений Троицкого кладбища.
Также ИП Стерликова обязуется очищать территорию от мусора и снега, вывозить отходы, посыпать песком дорожки.
Стоимость муниципального контракта — 4 956 080,00 рублей.