11 января 2021



Содержанием кладбищ и остановок в Орле займется один подрядчик

Как сообщает пресс-служба администрации г. Орла, до 31 мая 2021 года содержанием кладбищ и воинских захоронений в Орле будет заниматься ИП Стерликова. Напомним, ранее чиновники сообщили, что этот же подрядчик с нового года отвечает за состояние остановок общественного транспорта.

Итак, подрядчик займется содержанием восьми городских кладбищ: Наугорского, Историко-мемориального, Троицкого, Крестительского, Лужковского, Афанасьевского, Иоанно-Богословского, Лепешкинского, а также ряда воинских захоронений:

— братской могилы двух неизвестных солдат (Наугорское кладбище);

— воинских захоронений Крестительского кладбища;

— братского захоронения в сквере Танкистов;

— могилы советского воина М. Блохи (переулок Бетонный);

— захоронения генерала Гуртьева ( воинский участок Троицкого кладбища);

— поклонного креста – братской могилы советских воинов (территория завода «Дормаш»);

— могилы польских революционеров (воинский участок Троицкого кладбища);

— братской могилы расстрелянных фашистами военнопленных и мирных жителей (Медведевский лес);

— воинских захоронений Троицкого кладбища.

Также ИП Стерликова обязуется очищать территорию от мусора и снега, вывозить отходы, посыпать песком дорожки.

Стоимость муниципального контракта — 4 956 080,00 рублей.

 

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Опубликовано 11 Янв 2021 в 13:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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