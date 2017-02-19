Соглашение под грифом «секретно»

№5 (453) от 22 февраля 2017 г.

Известный орловский журналист Владимир Панфилов в авторской программе «Резюме» высказал свое мнение по поводу заключения инвестиционного то ли соглашения, то ли контракта между Орловской областью и словенской фирмой «Рико». В отличие от официозных СМИ, Владимир Панфилов, как и «Орловская среда», сомневается в реальности проекта, о котором восторженно вещают гражданам близкие к губернатору и его команде журналисты. О причинах такого скептического отношения читайте в текстовой версии программы и в комментарии Владимира Панфилова, который мы попросили его дать специально для читателей «Орловской среды».

Обуют всех

«Губернаторские СМИ заходятся от восторга и с незатаенным задором вещают о словенских соглашениях. Мол, наш бронебойный губернатор пробил чем-то твердым стену, и вот-вот забугорные инвесторы окропят Орловщину золотым дождем.

Из бравурных репортажей видно, что официально-заинтересованные лица просто писают кипятком. Вот только писающие мальчики чего-то попутали. Инвестиции – это когда в нас вкладывают. А из засекреченной и довольно мутной информации получается, что это мы берем 25-миллиардный кредит у ВТБ и инвестируем его в развитие европейской фирмочки.

А подо что ВТБ должен раскошелиться? Ужель под инвестпроект, в котором говорится, что завод по глубокой переработке зерна станет откармливать мценских буренок, затем они пойдут на мясокомбинат, а шкуры – на кожевенный завод. А кожи – на обувную фабричку. И пол-Европы будет шаркать в новых агромценских штиблетах. Детский сад, вторая четверть.

Годовой объем производства только кожевенного завода потребует более ста тысяч коровок. Такого стада нет во всей области. А каким глубокопереработанным зерном телочек ни корми, они как кролики все равно размножаться не будут. Об этом Вадиму Потомскому уже однажды поведал еще Владимир Путин, когда наш наместник обещал президенту укормить всю Европу орловским мясом.

Хотя сырье можно и завезти. А вот куда продавать больше двух миллионов пар недешевой обуви в год? Себестоимость пары вроде планируется от трех с половиной тысяч рублей. Да и отечественные мясокомбинаты и кожевенные производства не готовы подвинуться на рынке ради хотелок Вадима Владимировича. Похоже, вся фишка в сроках. Строительство и ввод – от трех лет, окупаемость при полной загрузке – в районе десяти. А тут, как говорится, «или падишах помрет, или ишак сдохнет».

Вариантов развития событий несколько. Первый – убойный. В припадке умопомрачения ВТБ и Банк Москвы выделяют кредит под гарантии области. Без гарантий – абсолютная клиника. Область уже национальный лидер по росту регионального долга, а при таких гешефтах через пару лет нас ожидает дефолт, расформирование и присоединение.

Вариант второй – лайт. Под активы «Агрофирмы Мценской» получаем кредит в сумме около миллиарда рублей, который плавно инвестируется по карманам.

Вариант третий – оптимистичный. Ни хрена у них не получится. Все остаются при своих. Губернатор лихорадочно ищет следующий информационно-инвестиционный повод засветиться. У орловцев есть возможность выдохнуть».

Источник публикации: http://civicforum.ru/blog/2017/02/19/obuyut-vsex/

Комментирует Владимир Панфилов:

– В череде подобных проектов нашего Вадима Владимировича мы видели столько заявок и провалов, что поверить в реальность очередного не очень просто. Это во-первых. А во-вторых, настораживает скоропостижность этого проекта. Такие проекты в 400 миллионов евро любая область готовит годами. А тут вдруг сразу: познакомились, привез, ура! Мир, дружба, жвачка! В-третьих, засекречена вся информация о проекте. По моим данным, в четверг чиновникам было дано задание закрыть любую информацию о проекте, запретить разговаривать об этом с кем-либо в областной администрации. Это не просто настораживает, это дает почву для серьезных размышлений. Опубликуйте содержание соглашений, а не то, что мы слышим по телевизору: ах, построят завод! Ах, у нас будет счастье! Ах, 400 миллионов евро! Мы с удовольствием почитаем.

– Самое главное: путаются понятия. Нам просто тупо врут. Инвестиции – это вложения, это когда словенцы приводят в Орловскую область 400 миллионов евро с целью получения прибыли. У нас же получается совершенно обратное: мы занимаем деньги у банка и инвестируем в Европу. Я не думаю, что только словенская фирма способна поставить и смонтировать это оборудование. Я думаю, что и россияне это вполне смогли бы. Но получается, что мы дарим им огромный заказ – за что, непонятно.

– Говоря о скоропостижности проекта, надо понимать: чтобы выйти сейчас на рынок, нормальная компания проводит годовые мониторинги. Готовятся совершенно четкие схемы. Изготавливать в Орловской области и продавать обувь – это то же самое, если бы, например, «Агрофирма Мценская» решила сделать свой трактор и вытеснить с наших полей, скажем, «Джон Диры» и «Амазоне». То есть на рынке никто никого не ждет, все за рынок бьются, все завоевывают рынок. А в обувной промышленности, например, высочайшая конкуренция. Да и кто, извините, будет модели придумывать? Не Жернов же с главным агрономом «Мценской»! Я тут обзванивал производителей обуви. Если себестоимость пары на сегодняшний момент составляет три с половиной тысячи рублей, то, как они утверждают, на прилавке эта пара уже будет стоить 150 евро. Это обувь среднего и высокого класса. А кожи на том же кожевенном заводе для обуви такого уровня у нас быть не может, потому что тонкую кожу выделать из российского сырья невозможно – по климатическим условиям, холодно у нас, кожа у телят другая. Да и в кожевенном производстве пробиться сквозь конкуренцию нереально. Но об этом, похоже, вообще никто не думает. Произвести, конечно, можно все. Продать – очень трудно. Поэтому очень похоже, что этот проект – или очередной блеф, или совершенно безумная афера, которая аукнется орловцам так, что мы будем это расхлебывать очень долго. То есть, если в банке все же будет взят кредит, он ляжет на областной бюджет, то есть на нас с вами. Мы будем обслуживать этот долг, выплачивать проценты, ничего не будет построено, и неизвестно, выживет ли агрофирма «Мценская». Кстати, вот еще странность: агрофирма с уставным капиталом 120 миллионов заказывает производство на 25 миллиардов. Это абсурд, такого не бывает. А то, что ВТБ без всяких залогов и гарантий «подарит» Потомскому 25 миллиардов –просто сказки. Вот и всё.

Прогноз от депутата Рыбакова:

– Даю прогноз по поводу инвестиционного проекта между Орловской областью и фирмой из Словении, маленького балканского государства, которое по площади, кажется, даже чуть меньше Орловской области. Никаких заводов не будет.

– Если исходить из имеющейся на сегодняшний день информации, то, по всем признакам, это вовсе не инвестиционный проект. Всё говорит о том, что этот проект будет финансироваться из регионального бюджета. То есть будут привлечены кредитные ресурсы под залог имущества области. Не зря же великий специалист в области движения госимущества господин Синягов готовит законопроект о создании залогового фонда.

– В случае провала словенского проекта областное имущество уйдет кредиторам, а область, соответственно, понесет колоссальные убытки. А Потомский скажет: «Ну, не получилось…», как это бывало уже не раз.

– Так что я считаю, это очередной пшик – не губернатора, я не могу сказать «губернатора Потомского», а просто скажу: пшик Вадима Потомского. Это будет видно максимум через год. Хотя срок в год – это не актуально. Я думаю, к тому времени Вадим Потомский уедет из нашей области, чего очень хотят большинство граждан, которые его не избирали.

От редакции:

С момента подписания «судьбоносного» орловско-словенского инвестсоглашения прошло почти две недели, однако какой-либо исчерпывающей информации о его содержании в открытом доступе нет по сей день. Чтобы пролить свет на загадочный контракт в 400 миллионов евро, депутат Орловского областного совета Виталий Рыбаков 14 февраля направил депутатский запрос на имя губернатора Орловской области Вадима Потомского.

В нем депутат просит предоставить ему копию соглашения с фирмой «Рико», которое от имени Орловской области подписал Потомский. Как говорится в запросе, требование депутата связано с необходимостью «оценки рисков по принятию на Орловскую область новых кредитных обязательств в условиях предельного объема госдолга», а также «анализа эффективного использования имущественной базы АО «Агрофирма Мценская», контрольный пакет акций которой находится в государственной собственности Орловской области».

Как сообщил Виталий Рыбаков «Орловской среде», зампред правительства области Сергей Филатов заверил, что копию соглашения депутату должны предоставить не позднее ближайшей пятницы. При этом, как пояснил Виталий Рыбаков, у него есть информация, что предоставленная копия будет сильно «урезана». В случае, если предоставленная информация по проекту действительно окажется неполной, депутат будет вынужден обратиться в Генеральную прокуратуру РФ.

Содержанием «засекреченного» документа Виталий Рыбаков пообещал поделиться с журналистами нашего издания, ну а мы, в свою очередь, обязательно расскажем о нем нашим читателям.