Соль, песок и ловкость рук

№2 (539) от 23 января 2019 г.

Заснеженные как никогда в новейшей истории Орла улицы областного центра привлекли особое внимание к работе муниципального предприятия «Спецавтобаза». Вопрос о текущем положении дел и планах МУПа на будущее, вынесенный на заседание профильного комитета облсовета, плавно перешел немного в другую плоскость. В центре внимания оказались факты, вскрывшиеся в ходе проверки КСП Орловской области. По мнению аудиторов, только на трех госзакупках для «Спецавтобазы» потери бюджета составили 9,7 миллиона рублей! Схема неэффективного и необоснованного расходования бюджетных средств заслуживает того, чтобы детально ее описать. Но сначала пару слов о состоянии самой «Спецавтобазы».

Пациент скорее жив

Наше издание неоднократно писало о том положении, в котором оказалось муниципальное предприятие «Спецавтобаза». Как рассказал директор МУПа Александр Байдак, просроченная кредиторская задолженность прошлых лет не позволяет работать в штатном режиме. Предприятие постоянно сталкивается с проблемой арестов и блокировок расчетных счетов. Несколько кредиторов обращались в суд, чтобы признать МУП банкротом. В декабре 2018 года предприятие получило субсидию – 10,4 миллиона рублей, что позволило разблокировать счета, рассчитаться с ФНС и поставщиками электроэнергии, газа. Также МУП смог закупить ГСМ для работы в начале 2019 года. Но при этом все еще существует проблема с чистыми активами предприятия, что осложняет получение банковских гарантий для участия в аукционах на заключение муниципальных контрактов. На 1 января общая кредиторская задолженность предприятия составляет порядка 70 миллионов рублей.

Кроме того, сложное положение «Спецавтобазы» обусловлено платежами «Дорожной службе» за коммунальную технику. «Орловская среда» подробно писала об этой потрясающей схеме в статье «Спецавтобаза»: спасти нельзя обанкротить» в №37 (530) от 24 октября 2018 г. Напомним в двух словах: «Дорожная служба» приобрела для «Спецавтобазы» новую дорожную технику. Вот только по итогам проверки аудиторами КСП было установлено, что соглашение по сублизингу завышало от 40 до 60% от стоимости каждого(!) приобретаемого вида техники. В конечном итоге, в рамках этого контракта с «Дорожной службой» «Спецавтобаза» переплатила от изначальной стоимости практически вдвое. Но самое интересное, что ни руководство муниципального предприятия, не администрация города, не УМИЗ (как куратор этой сделки) – никак не отреагировали и не оспорили договор приобретения техники в лизинг по завышенным ценам.

Кстати, депутаты обратили внимание, что недавно изменилось законодательство и «Спецавтобаза» теперь может приобретать технику за счет средств Дорожного фонда. То есть ГУП «Дорожная служба» вполне официально и законно может простить городскому предприятию последний платеж в размере 7,5 миллионов рублей – источник-то денег теперь один и тот же. Это было бы серьезной помощью со стороны региональных властей, которые очень любят рассказывать, как поддерживают областной центр. Вот только захотят ли областные чиновники реально помочь городу или продолжат такую красивую (а главное успешно действующую) схему по отъему денег у «Спецавтобазы» через завышенные лизинговые платежи – мы узнаем совсем скоро.

«Сократим аппарат, удлиним змеевик!»

Когда муниципальное предприятие оказывается в сложной ситуации, логичной выглядит попытка оптимизировать расходы везде, где только можно. В том числе и на руководящий аппарат. Так поступают везде, но только не на «Спецавтобазе». На профильном комитете вместе с директором предприятия о ситуации В МУПе рассказывал недавно назначенный его заместитель по общим вопросам Сергей Мамонтов. Депутатов облсовета смутило, что в сложное время на предприятии вводится еще одна ставка замдиректора. При этом по каким-то непонятным «общим вопросам». Возможно, ясность на ситуацию прольет публикация наших коллег из «Московской газеты» от 24.08.2017 «Страсти по мандату, или Почем нынче депутаты». В этой заметке есть интересная информация про дружбу полного тезки уже упомянутого Сергея Викторовича Мамонтова и… хорошо знакомого всем орловцам Андрея Клычкова (о чем мы подробно расскажем нашим читателям в следующем номере «Орловской среды»). Так что после прочтения заметки в «Московской газете» появление очередного столичного друга и знакомого Клычкова на орловской земле выглядит уже более логичным. Помнится, при предыдущем губернаторе Вадиме Потомском главной «кузницей кадров» для Орловщины была Северная столица. Теперь вектор поиска «талантов» поменялся, однако результат такого подхода к подбору кадров довольно предсказуем. История, как известно, движется по спирали.

Ловкость рук и минус девять с половиной миллионов

Особое внимание депутатов привлекли результаты проверки областной КСП. Напомним, аудиторами были проверены три закупки на общую сумму чуть более 24 миллионов рублей. При этом были установлены факты неэффективного и необоснованного расходования бюджетных средств на сумму 9 739,7 тыс. рублей (то есть 40% от суммы закупок). Кроме того, вскрылись нарушения законодательства о контрактной системе и признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Давайте изучим документы КСП подробно. Итак, для зимнего содержания улиц областного центра нужна пескосоляная смесь. Для ее приобретения Управление коммунального хозяйства объявляет три закупки. На приобретение песка за 5,1 млн. На поставку минерального концентрата за 17,3 млн. И на изготовление собственно смеси песка и концентрата, то есть на оказание услуг – за 1,7 млн рублей. «Ловкость рук» орловских чиновников вскрылась аудиторами КСП в части составления требований для участников закупки. Как говорится в заключении, «установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства, а именно ограничение количества участников при установлении противоречивых и излишних требований к товару в документации, а также при формальном отклонении заявок потенциальных участников аукциона». Дальше больше: КСП запросила документы, как именно в Орле рассчитывают лимиты средств на содержание дорог. Выяснилось, что УКХ не смогло предоставить нормативы на содержание улично-дорожной сети. Все вместе (и необоснованное отсечение конкурентов, и путаница с документами) привело к тому, что только на этих трех закупках городской бюджет мог бы сэкономить 9,7 миллиона рублей.

Была смесь простая, стала золотая

Теперь давайте остановимся на том, как именно городские чиновники умудряются «потерять» до 40% выделенных бюджетных средств. Расшифруем формулировку КСП «установлены противоречивые и излишние требования к товару в документации». При составлении документов УКХ прописало точные характеристики заранее определенного товара (технические условия), то есть фактически обозначило марку товара и даже его производителя. По закону участник аукциона на момент участия в торгах может и не иметь товар в наличии, более того, поставщик может и не производить испытания товара, то есть не знать необходимых ТУ. Между тем в отчете КСП указано, что документы УКХ на закупку прошли несколько ступеней контроля и были согласованы с замглавы администрации Орла Николаем Ванифатовым и начальником отдела бухучета управления городского хозяйства М. Буцыной. Отметим также, что рассмотрением поданных заявок занималась комиссия, в состав которой входила на тот момент руководитель УКХ Светлана Климова.

На участие в аукционе было подано 4 заявки. Но комиссия отклонила три из них (ВНИМАНИЕ!) потому, что в заявке был указан цвет: «светло-серый, допускается светло-коричневый и светло-розовый». По мнению комиссии, такая формулировка носит предположительный характер. Между тем КСП внимательно прочитала закон и выяснила, что именно такое описание цвета указано в распоряжении Минтранса №ОС-548-р. В итоге ловким движением рук были отстранены от участия в аукционе сразу три фирмы, которые могли предложить более низкую цену. В итоге УКХ закупило минеральный концентрат «Галит» у единственной фирмы-участника аукциона по цене 5773 рубля за тонну. А всего было куплено 3 000 тонн. Аудиторы КСП сравнили, по каким ценам приобретают ту же самую смесь у других фирм в других регионах. В соседней Воронежской области – по 3451 рублю за тонну, в Брянской – по 4561 рублю за тонну, в Ростовской – по 4000 рублей…

Отчет КСП читается, как сказка – чем дальше, тем страшнее. Аудиторы посмотрели на предложения тех участников, которые были отклонены комиссией во главе с госпожой Климовой из-за непонравившегося цвета. И внезапно обнаружилось, что сразу двое «зарубленных» участников готовы были поставить точно такой же товар, но по цене не 5773 рубля, а по 4000 рублей за тонну. Казалось бы, на этом чудеса заканчиваются, но нет – они только начинаются! Единственный победитель поставил товар, упакованный в мягкие контейнеры, а если купить тот же самый минеральный концентрат навалом – то только на этом экономия бюджета составила бы 1,5 миллиона рублей!

Зачем менять схему, если она работает?

Точно такая же история приключилась и с закупкой песка. По мнению КСП, были установлены излишние требования к показателю «класс песка». Комиссия посчитала, что этот критерий должен быть указан совершенно четко и однозначно, поэтому отклонило заявки тех участников, которые предложили варианты. Естественно, контракт был заключен с единственным «правильным» поставщиком. Однако, когда дело дошло до фактического выполнения контракта, начались чудеса в решете. По факту сроки поставки песка были сорваны на два дня. Но это не самое изумительное. Вишенка на торте – то самое качество песка, к которому комиссия УКХ проявила такое пристальное внимание! В контракте был прописан песок 1-го класса, а по факту поставлен песок 2-го класса. По контракту группа песка – «мелкий», по паспорту с карьера – песок оказался средней фракции. В контракте были прописаны требования к такому показателю, как влажность песка (и из-за этого отсекались «неугодные» фирмы). А по факту поставки влажность песка вообще никак прописана не была. Да и учесть такой параметр для товара, который хранится под открытым небом, мягко говоря, странно. И хотя поставленный товар не соответствовал жестко прописанным в контракте требованиям по срокам и качеству, хотя именно из-за этих требований были отклонены заявки других участников, конкретной фирме-поставщику перечислили всю положенную из бюджета сумму.

Деньги из воздуха? Да пожалуйста!

Наконец мы дошли до самого замечательного звена в этой цепочке событий. Итак, закупленный минеральный концентрат необходимо было смешать с песком, чтобы получить всем знакомую песко-соляную смесь, которой техника «Спецавтобазы» и посыпает улицы областного центра. Для этого УКХ объявило третий аукцион, и с победителем (ИП Новокрещенова) был заключен муниципальный контракт. Вот только аудиторы выяснили, что у этого индивидуального предпринимателя не было ни своей техники, ни своих рабочих рук для выполнения этой работы. Вместо приготовления смеси за 1,7 миллиона ИП Новокрещенова заключила договор на аренду техники и людей со «Спецавтобазой». И МУП «Спецавтобаза» выполнила эти работы за 800 тысяч рублей! Таким образом упомянутый ИП получил от города 900 тысяч вообще непонятно за что. УКХ могло бы и не проводить конкурса, а поручить «Спецавтобазе» приготовить смесь в рамках муниципального задания и сэкономить только по этой строке для бюджета почти миллион рублей!

Кто же за все это ответит?

Самый интересный вопрос, который озвучил на комитете депутат Виталий Рыбаков: будет ли кто-либо отвечать за такую стройную и продуманную до мелочей систему по неэффективному расходованию бюджетных средств? Учитывая тот факт, что подготовкой документов занималось УКХ под руководством Светланы Климовой, искать корни проблемы необходимо именно в этом подразделении и спрашивать конкретно с Климовой. А если учесть еще и строку из отсчета КСП, что все документы проходили согласование с замглавы города Николаем Ванифатовым и сотрудниками управления городского хозяйства, очень высока вероятность, что можно обнаружить и признаки статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), отметил Виталий Рыбаков. Мэр Орла Василий Новиков на комитете публично озвучил информацию, что написал письмо, чтобы на УКХ подали в суд по фактам, выявленным в ходе проверки КСП по этим трем закупкам. «Орловская среда» полагает, что в данной истории с явным коррупционным душком должна разобраться прокуратура Орловской области.

Что же касается судьбы «Спецавтобазы», то логично было бы спрашивать не с руководителя МУПа, а с руководства города.

Сергей Миляхин