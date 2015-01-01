Солист ансамбля «Славица» приехал в Орел с медалью

Солист муниципального ансамбля танца «Славица» Николай Печко представил Орёл на XV Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Рождественские Святки», который проходил в Сочи с 3 по 8 января.

В этом году конкурс был не только многожанровым, но и многонациональным. В нем участвовали творческие коллективы и солисты из Краснодарского края, Воронежской, Ростовской и других областей, а также Чечни, Северной Осетии с танцевальными, вокальными, цирковыми номерами.

Наш земляк исполнил две русские народные песни – «Тройка мчится» и «Ухарь купец». Члены жюри были покорены его культурой исполнения и артистическим образом, сообщается на официальном сайте мэрии г. Орла.



За высокий профессиональный исполнительский уровень Николай Печко был удостоен диплома и медали лауреата I степени.