Солист ансамбля «Славица» приехал в Орел с медалью

Солист муниципального ансамбля танца «Славица» Николай Печко представил Орёл на XV Международном многожанровом фестивале-конкурсе «Рождественские Святки», который проходил в Сочи с 3 по 8 января.

В этом году конкурс был не только многожанровым, но и многонациональным. В нем участвовали творческие коллективы и солисты из Краснодарского края, Воронежской, Ростовской и других областей, а также Чечни, Северной Осетии с танцевальными, вокальными, цирковыми номерами.

Наш земляк исполнил две русские народные песни – «Тройка мчится» и «Ухарь купец». Члены жюри были покорены его культурой исполнения и артистическим образом, сообщается на официальном сайте мэрии г. Орла.

 
За высокий профессиональный исполнительский уровень Николай Печко был удостоен диплома и медали лауреата I степени.

 

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Опубликовано 13 Янв 2017 в 12:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 22

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