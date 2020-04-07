Соловей-разбойник прописался на сайте

Начал работу портал ОрелОнлайн.РФ о культурной жизни региона в условиях самоизоляции. На портале собраны ресурсы, позволяющие всем желающим в условиях самоизоляции познакомиться с культурой Орловской области. Проект позволяет посетить в формате виртуальных экскурсий орловские музеи, посмотреть спектакли, послушать музыкальные произведения и интересные лекции, побывать в Национальном парке «Орловское полесье».

В ближайшее время на портале появятся лекции по истории Орла, образовательные материалы и пособия для детей и взрослых. Ресурс будет пополняться на постоянной основе, чтобы жители области и все желающие, сидя дома, проводили время с интересом, узнавали новое.

Проект поддержали издательская группа ЭКСМО-АСТ совместно с ресурсом «Литрес». Известные авторы Олег Рой и Татьяна Полякова уже прочитали орловчанам отрывки своих новых книг — их можно послушать на портале. Сайт создан Корпорацией развития Орловской области и АНО «Дирекция Орловских фестивалей» при поддержке Правительства Орловской области. Вероятно, поэтому первый персонаж, который встречает посетителей – Соловей-разбойник.