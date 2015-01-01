Сообщи о коррупции в приемную депутата Рыбакова

 

Уважаемые жители Орла и Орловской области!

Коррупция в нашей стране стала тем злом, которое тормозит развитие экономики, снижает дееспособность государства, подрывает доверие граждан к власти. Это зло необходимо искоренять из нашей жизни всеми возможными способами. Для Орловской области в последнее время проблема коррупции особенно актуальна — действия коррупционеров во власти напрямую ущемляют законные права и интересы жителей региона. Мы сможем противостоять коррупции, если будем действовать сообща.

  • Если вам известно о предполагаемых коррупционных действиях со стороны членов правительства Орловской области;
  • если вы обладаете информацией о предполагаемом нарушении или ущемлении законных прав и интересов граждан членами правительства Орловской области,

у вас есть возможность сообщить данные сведения в приемную депутата Рыбакова по электронной почте deputatribakov@gmail.com либо по телефону

47-79-00 (с 9:00 до 18:00), а также оставить сообщение

на странице Виталия Рыбакова в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/vitaliyrybakov

 

Алла Борисова и «Родной Орел» приглашают орловчан на субботник
Опубликовано 19 Апр 2017 в 14:04. В рубриках: Объявления. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 29

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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