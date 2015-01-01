Сообщи о коррупции в приемную депутата Рыбакова

Уважаемые жители Орла и Орловской области!

Коррупция в нашей стране стала тем злом, которое тормозит развитие экономики, снижает дееспособность государства, подрывает доверие граждан к власти. Это зло необходимо искоренять из нашей жизни всеми возможными способами. Для Орловской области в последнее время проблема коррупции особенно актуальна — действия коррупционеров во власти напрямую ущемляют законные права и интересы жителей региона. Мы сможем противостоять коррупции, если будем действовать сообща.

Если вам известно о предполагаемых коррупционных действиях со стороны членов правительства Орловской области;

если вы обладаете информацией о предполагаемом нарушении или ущемлении законных прав и интересов граждан членами правительства Орловской области,

у вас есть возможность сообщить данные сведения в приемную депутата Рыбакова по электронной почте deputatribakov@gmail.com либо по телефону

47-79-00 (с 9:00 до 18:00), а также оставить сообщение

на странице Виталия Рыбакова в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/vitaliyrybakov