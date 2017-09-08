Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева выдвинута на пост вице-спикера Госдумы

Сегодня фракция «Единая Россия» выдвинула на пост вице-спикера Госдумы кандидатуру председателя Комитета палаты по экологии и охране окружающей среды, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольгу Тимофееву.

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов: «Решение, которое приняли сегодня депутаты фракции «Единая Россия» — это высокая оценка работы Ольги Тимофеевой в Госдуме и ее работы в Народном фронте.

Представители ОНФ в парламенте страны занимают активную позицию по принципиальным вопросам, в том числе и в сфере экологии, которую курирует Ольга Викторовна. Так, благодаря усилиям Народного фронта был принят законопроект о «зеленом щите», закрепивший возможность создания лесопарковых «поясов» вокруг городов, были внесены важные поправки в закон о «лесной амнистии».

Конечно, принятое решение — это еще и оценка её работы руководством Госдумы. Ольга Викторовна активно работает в регионах, решает на думской площадке наиболее чувствительные проблемы жителей страны. Считаю, что это назначение усилит позиции Народного фронта в вопросах законопроектной работы и защиты прав простых граждан».

Пресс-служба ОНФ

 

Этой осенью план по призыву в Орловской области может не быть выполнен
В Орле ограничат движение по Старо-Московскому шоссе
В Орле засекретили тему выбора регионального оператора
Опубликовано 09 Окт 2017 в 16:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"