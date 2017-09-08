Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева выдвинута на пост вице-спикера Госдумы

Сегодня фракция «Единая Россия» выдвинула на пост вице-спикера Госдумы кандидатуру председателя Комитета палаты по экологии и охране окружающей среды, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольгу Тимофееву.

Руководитель Исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов: «Решение, которое приняли сегодня депутаты фракции «Единая Россия» — это высокая оценка работы Ольги Тимофеевой в Госдуме и ее работы в Народном фронте.

Представители ОНФ в парламенте страны занимают активную позицию по принципиальным вопросам, в том числе и в сфере экологии, которую курирует Ольга Викторовна. Так, благодаря усилиям Народного фронта был принят законопроект о «зеленом щите», закрепивший возможность создания лесопарковых «поясов» вокруг городов, были внесены важные поправки в закон о «лесной амнистии».

Конечно, принятое решение — это еще и оценка её работы руководством Госдумы. Ольга Викторовна активно работает в регионах, решает на думской площадке наиболее чувствительные проблемы жителей страны. Считаю, что это назначение усилит позиции Народного фронта в вопросах законопроектной работы и защиты прав простых граждан».

Пресс-служба ОНФ