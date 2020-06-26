26 июня 2020



Соседей орловцев «кошмарит» заокеанский летающий вредитель

В лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ в рамках государственного задания поступили образцы листьев американского клена, яблони и вишни для проведения энтомологической экспертизы. В результате исследования специалисты обнаружили карантинный объект – гусеницы Американской белой бабочки.
Американская белая бабочка (лат. Hyphantria cunea) — насекомое из семейства Медведицы, карантинный вредитель плодовых культур. Повреждает довольно широкий спектр растений: шелковицу, яблоню, сливу, черешню, орехи, грушу, айву, абрикосы, персики, черемуху, шиповник (всего до 230 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений). В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год представляет большую опасность. Особенно большой вред наносит после появления второго поколения.

Напомним, что впервые Американскую белую бабочку на территории соседней Курской области обнаружили в июне 2019 года. Орловцев просят внимательно отнестись к угрозе. Спутать американскую белую бабочку с другими довольно сложно – она опутывает паутиной целые деревья. Если вы увидели деревья как в фильмах ужасов – это повод реально забеспокоиться и позвать на помощь специалистов.

 

Светодиодной подсветкой будут оборудованы 40 пешеходных переходов в Орле
Министр транспорта ознакомится с транспортной ситуацией в Орловском регионе
Красный мост отремонтируют до 30 ноября
Опубликовано 26 Июн 2020 в 16:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"