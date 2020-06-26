Соседей орловцев «кошмарит» заокеанский летающий вредитель

В лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ в рамках государственного задания поступили образцы листьев американского клена, яблони и вишни для проведения энтомологической экспертизы. В результате исследования специалисты обнаружили карантинный объект – гусеницы Американской белой бабочки.

Американская белая бабочка (лат. Hyphantria cunea) — насекомое из семейства Медведицы, карантинный вредитель плодовых культур. Повреждает довольно широкий спектр растений: шелковицу, яблоню, сливу, черешню, орехи, грушу, айву, абрикосы, персики, черемуху, шиповник (всего до 230 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений). В связи с многоядностью, высокой плодовитостью и наличием нескольких поколений за год представляет большую опасность. Особенно большой вред наносит после появления второго поколения.

Напомним, что впервые Американскую белую бабочку на территории соседней Курской области обнаружили в июне 2019 года. Орловцев просят внимательно отнестись к угрозе. Спутать американскую белую бабочку с другими довольно сложно – она опутывает паутиной целые деревья. Если вы увидели деревья как в фильмах ужасов – это повод реально забеспокоиться и позвать на помощь специалистов.