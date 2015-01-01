Сотрудник орловской колонии подозревается в получении взятки
В Орловской области сотрудник исправительной колонии подозревается в получении взятки.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 5 УФСИН России по Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
По данным следствия, 3 октября 2016 года подозреваемый получил взятку в сумме 20 тысяч рублей за передачу осужденным четырех сотовых телефонов.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.
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