Сотрудник орловской колонии подозревается в получении взятки

В Орловской области сотрудник исправительной колонии подозревается в получении взятки.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 5 УФСИН России по Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, 3 октября 2016 года подозреваемый получил взятку в сумме 20 тысяч рублей за передачу осужденным четырех сотовых телефонов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.