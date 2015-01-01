Сотрудник орловской колонии подозревается в получении взятки

В Орловской области сотрудник исправительной колонии подозревается в получении взятки.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии № 5 УФСИН России по Орловской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, 3 октября 2016 года подозреваемый получил взятку в сумме 20 тысяч рублей за передачу осужденным четырех сотовых телефонов.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 20 Дек 2016 в 16:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 314

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