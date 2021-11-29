Сотрудник Управления капитального строительства г. Орла подозревается в получении взятки

Следственными органами СК по Орловской области на основании материалов УФСБ России по Орловской области в отношении главного специалиста Управления капитального строительства города Орла, а также в отношении должностных лиц управления возбуждено уголовное дело. Чиновники подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Как сообщает СУ СК по Орловской области, по данным следствия, подозреваемый, действуя в группе лиц с иными должностными лицами УКС, 26.11.2021 лично получил от жителя города Москвы, являющегося представителем подрядчика по муниципальным контрактам, взятку в размере 650 000 рублей за подписание актов выполненных работ по объектам, связанным с благоустройством дворовых территорий в Северном и Железнодорожном районах Орла.

Денежные средства изъяты.

Подозреваемый задержан, в отношении него проводятся все необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Также устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление выявлено, и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УФСБ России по Орловской области.