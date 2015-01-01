Сотрудника УМВД по Орловской области наградили медалью Федеральной службы войск нацгвардии

Награда за успешную службу в Росгвардии нашла полицейского после перевода в отряд специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

Майор полиции Роман Кураков, занимающий должность заместителя командира спецподразделения, более одиннадцати лет прослужил в СОБРе. Предшествовала этому работа в ОМОН и подразделении вневедомственной охраны. За время службы Кураков более десяти раз выезжал в длительные командировки в Северо-Кавказский регион. За успехи в профессиональной деятельности неоднократно поощрялся руководством регионального управления и ведомства.

Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии России заместитель командира ОСН «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД удостоен медали «За отличие в службе» первой степени, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 28 Июн 2018 в 14:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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