Сотрудника УМВД по Орловской области наградили медалью Федеральной службы войск нацгвардии

Награда за успешную службу в Росгвардии нашла полицейского после перевода в отряд специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД.

Майор полиции Роман Кураков, занимающий должность заместителя командира спецподразделения, более одиннадцати лет прослужил в СОБРе. Предшествовала этому работа в ОМОН и подразделении вневедомственной охраны. За время службы Кураков более десяти раз выезжал в длительные командировки в Северо-Кавказский регион. За успехи в профессиональной деятельности неоднократно поощрялся руководством регионального управления и ведомства.

Приказом Федеральной службы войск национальной гвардии России заместитель командира ОСН «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД удостоен медали «За отличие в службе» первой степени, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.