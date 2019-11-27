27 ноября 2019



Сотрудникам «Спасского» предлагают писать «по собственному»

№40 (577) от 27 ноября 2018 г.

Бывшему директору  Государственного мемориального и природного музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» Елене Левиной, входящей в десятку лучших тургеневедов страны, предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Напомним, после назначения директором «Спасского-Лутовинова»  экс-мэра Орла Сергея Ступина  Елена Левина работает  в должности  заместителя директора музея  по науке.

 

О планируемом увольнении Левиной и других сотрудников «Орловской среде» стало известно 26 ноября из собственных источников.

Ранее предложения об увольнении «по собственному» поступили ученому секретарю Елене Кирюхиной, заведующей редакционно-издательским отделом  и председателю профкома Людмиле Павловой,  заведующему хозяйственным отделом Фёдору Дарагану, программисту Николаю Копылову и главному бухгалтеру, инвалиду детства Елене Гуровой.

Все сотрудники музея, за исключением Елены Кирюхиной, увольняться отказались.

Напомним, после пресс-конференции, которую организовало новое руководство музея-заповедника, «Орловская среда» дала возможность высказаться по этому поводу  орловскому художнику и дизайнеру Людмиле Парицкой и – на условиях анонимности – бывшим сотрудникам музея, которые раскритиковали  планы Сергея Ступина и его пиар-команды по превращению Спасского в «современный развлекательный элемент». Бывшие сотрудники  вспомнили события, предшествующие увольнению Левиной: это многочисленные скандалы, связанные со строительством  коттеджей и прудов в охранной зоне мемориального и природного музея-заповедника «людьми Зюганова».  Также было высказано предположение, что теперь «лучшие специалисты» уйдут.  Как видим, им в этом уже активно помогают.

Полагаем, без увольнения опытных сотрудников, проработавших в музее-заповеднике более 15-20 лет, будет невозможным его превращение в «культурный аттрактор». О музее-усадьбе как «аттракторе» и повышении его притягательности для туристов Сергей Ступин рассказывал на недавнем Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, о чем сообщает официальная страница музея-заповедника в Фейсбуке.

«Аттрактор!.. Бедный русский язык, бедный Тургенев! Он, наверное, в гробу перевернулся», – написал один из комментаторов. А мы добавим: «Бедное Спасское»…

 

 

 

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Опубликовано 27 Ноя 2019 в 14:44. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 232

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