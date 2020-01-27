27 января 2020



Сотрудники департамента здравоохранения представили неверные сведения о доходах

Прокуратурой области проведена проверка исполнения должностными лицами департамента здравоохранения Орловской области требований антикоррупционного законодательства и законодательства о государственной гражданской службе.

Как сообщает прокуратура Орловской области, установлено, что отдельные должностные лица, замещающие должности в департаменте здравоохранения, указали недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера.   Выявлены факты указания служащими  неверных сумм полученных ими и их супругами доходов, а также неверных сведений о находящихся в собственности объектах недвижимого имущества.

По указанным фактам прокуратурой области внесено представление первому заместителю губернатора и председателя правительства – руководителю администрации губернатора и правительства Орловской области, по результатам его рассмотрения  проведено заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. За нарушения антикоррупционного законодательства к дисциплинарной ответственности привлечены 2 госслужащих.

 

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Опубликовано 27 Янв 2020 в 17:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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