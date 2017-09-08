Сотрудники должанской полиции несколько раз отказывались возбуждать уголовное дело по краже

Следственный комитет по материалам прокурорской проверки возбудил уголовное дело ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Орловской области, по данным следствия, должностные лица ОМВД России по Дмитровскому району, не желали принимать меры к раскрытию кражи имущества местной жительницы (40 тысяч рублей). Сотрудники полиции с июня 2015 года по август 2017 года несколько раз принимали незаконные процессуальные решения об отказе в возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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Опубликовано 09 Янв 2018 в 12:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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