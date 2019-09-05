Сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие в новом скейт-парке в Орле

Полицейские рассказали посетителям скейт-парка об основных правилах безопасного поведения и раздали им памятки.

Напомним, на днях на центральном стадионе имени В.И. Ленина в городе Орле открылся современный скейт-парк.

Сотрудники отделения по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Орлу провели с посетителями скейт-парка профилактическую беседу, в ходе которой уделили особое внимание соблюдению правил безопасности при катании на скейтбордах, самокатах, роликовых коньках и велосипедах.

Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Орлу Светлана Ветрова напомнила всем любителям экстремальных видов спорта о правилах безопасного поведения на дороге.Также она призвала ребят в обязательном порядке соблюдать технику безопасности и использовать защитное снаряжение при катании и выполнении трюков на самокатах, скейтбордах, роликовых коньках и велосипедах.

В завершение встречи полицейские раздали ребятам профилактические памятки и сладкие подарки, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.