5 сентября 2019



Сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие в новом скейт-парке в Орле

Полицейские рассказали посетителям скейт-парка об основных правилах безопасного поведения и раздали им памятки.

Напомним, на днях на центральном стадионе имени  В.И. Ленина в городе Орле  открылся современный скейт-парк.

Сотрудники отделения по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Орлу провели с посетителями скейт-парка профилактическую беседу, в ходе которой уделили особое внимание соблюдению правил безопасности при катании на скейтбордах, самокатах, роликовых коньках и велосипедах.

Начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Орлу Светлана Ветрова напомнила всем любителям экстремальных видов спорта   о правилах безопасного поведения на дороге.Также она призвала ребят в обязательном порядке соблюдать технику безопасности и использовать защитное снаряжение при катании и выполнении трюков на самокатах, скейтбордах, роликовых коньках и велосипедах.

В завершение встречи полицейские раздали ребятам профилактические памятки и сладкие подарки, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 05 Сен 2019 в 13:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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