Сотрудники ГИБДД и активисты ОНФ проверили пешеходные переходы у школ в Орле

Сотрудники ГИБДД и представители регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области в преддверии нового учебного года провели выездной мониторинг по оценке безопасности пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Орла. В итоге было выявлено, что ряд пешеходных переходов по-прежнему не безопасен.

Мониторинг проводился в целях проверки исполнения задачи, поставленной президентом РФ, лидером Общероссийского народного фронта Владимиром Путиным в указе №598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» в части снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. населения.

В ходе мониторинга активисты Народного фронта и сотрудники ГИБДД проверили состояние пешеходного перехода вблизи школы № 39 по улице Пожарная. Здесь было выявлено несоответствие требованиям ГОСТ искусственных неровностей, которые расположены на расстоянии двух метров от пешеходного перехода. По требованиям ГОСТ искусственная неровность должна находиться на расстоянии 10-15 метров от нанесенной на дорожное полотно разметки.

«Безопасность граждан зависит от комплекса технических средств, установленных на пешеходном переходе. При этом необходимо, чтобы все элементы были оборудованы в соответствии с требованиями ГОСТа», — отметил эксперт ОНФ в Орловской области Владимир Лысов.

Кроме этого, общественники обратили внимание на отсутствие на данном пешеходном переходе разметки, а также на состояние дорожного полотна по улице Пожарная. Здесь прямо на «зебре» образовалась масса выбоин и ям. Стоит отметить, что ранее граждане загрузили этот участок дороги на интерактивную карту проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог». По итогам направленного в администрацию обращения активисты ОНФ получили ответ, что ямочный ремонт данного участка дороги запланирован на 3 квартал 2017 года.

Также активисты ОНФ и сотрудники ГИБДД проверили состояние пешеходного перехода по улице Трудовых резервов вблизи школы№ 15, где были выявлены нарушения в установке предупреждающих дорожных знаков.

Помимо этого активисты Народного фронта и сотрудники ГИБДД осмотрели пешеходный переход около школы № 25 по улице Энгельса, где искусственные неровности размещены не по ГОСТ. К тому же здесь из-за несвоевременного кронирования деревьев ряд дорожных знаков оказались невидимыми для водителей.

Участники мониторинга также проверили состояние пешеходных переходов, расположенных вблизи школ в Зареченском районе Орла.

«На данных пешеходных переходах все технические средства безопасности дорожного движения соответствуют требованиям стандартов безопасности. Такой результат является итогом совместной работы активистов Народного фронта и сотрудников ГИБДД. На данный момент времени в городе Орле вблизи образовательных учреждений 90% пешеходных переходов оборудовано средствами безопасности дорожного движения в соответствии с ГОСТ. Адреса и недочеты тех пешеходных переходов, где были сегодня выявлены недочеты мы направим в администрацию города Орла с предложением принятия соответствующих мер», — резюмировала сопредседатель регионального Штаба ОНФ в Орловской области Ирина Сафонова.

 

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Опубликовано 11 Авг 2017 в 14:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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