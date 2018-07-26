26 июля 2018



Сотрудники ГУ МЧС по Орловской области и директор некоммерческой организации подозреваются в совершении коррупционных преступлений

Следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника отдела государственного пожарного надзора Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Орловской области, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Орлу ГУ МЧС России по Орловской области, подозреваемых в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Действия взяткодателя – директора Орловского филиала некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Орловской области.

По данным следствия, сотрудники МЧС, в чьи обязанности входит осуществление федерального государственного надзора за соблюдением требований пожарной безопасности органами власти, организациями и гражданами, из корыстной заинтересованности, используя авторитет занимаемой должности, способствовали заключению договоров на оказание платных услуг в сфере пожарной безопасности между Орловским филиалом некоммерческой организации «Фонд пожарной безопасности» и двумя коммерческими структурами.

За оказанное незаконное содействие с мая по июль 2018 года сотрудники ГУ МЧС получили от директора некоммерческой организации взятку.

После проведенных следственных действий на рабочих местах и в помещениях по месту жительства подозреваемых все трое  задержаны. Расследование уголовного дела продолжается, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Июл 2018 в 13:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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