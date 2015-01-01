Сотрудники линейного отдела полиции поздравили с 8 марта сотрудниц вокзала, медработников и пассажирок

Сотрудники ЛО МВД России на станции Орел, заместитель

председателя Общественного совета при ЛО МВД России на станции Орел

подполковник милиции в отставке В. Перелыгин поздравили с Международным женским днем сотрудниц вокзала, медицинских работников, а также пассажирок. Женщинам подарили цветы.

Руководство отдела также поздравило ветерана ОВД Кочергину Татьяну

Михайловну, подполковника милиции в отставке.