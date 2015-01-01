Сотрудники линейного отдела полиции поздравили с 8 марта сотрудниц вокзала, медработников и пассажирок

Сотрудники ЛО МВД России на станции Орел, заместитель
председателя Общественного совета при ЛО МВД России на станции Орел
подполковник милиции в отставке В. Перелыгин поздравили с Международным женским днем  сотрудниц вокзала, медицинских работников, а также пассажирок. Женщинам подарили цветы.
Руководство отдела также поздравило ветерана ОВД Кочергину Татьяну
Михайловну, подполковника милиции в отставке.

 

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Опубликовано 09 Мар 2017 в 13:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

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