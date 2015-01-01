Сотрудники линейной полиции занялись правовым воспитанием орловских школьников
Сотрудниками ЛО МВД России на станции Орел проведена акция, направленная на формирование правовых знаний подрастающего поколения.
В рамках проведения акции сотрудниками ЛО в средней общеобразовательной школе №6 г. Орла проведены профилактические лекции – беседы с учениками старших классов с разъяснением их прав и обязанностей, мер административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, показан видеоролик о безопасном поведении на железной дороге, а также проведена викторина.
В проведении акции приняли участие сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и заместитель председателя Общественного совета при ЛО МВД России на станции Орел.
На лекциях были затронуты следующие темы: «Железная дорога – зона повышенной опасности», «Подросток и закон», «Уголовная и административная ответственность за совершение подростками преступлений и правонарушений».
Начальник ОДН ЛО МВД России на станции Орел
майор полиции Людмила Морозова
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