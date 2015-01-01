Сотрудники линейной полиции занялись правовым воспитанием орловских школьников

Сотрудниками ЛО МВД России на станции Орел проведена акция, направленная на формирование правовых знаний подрастающего поколения.

В рамках проведения акции сотрудниками ЛО в средней общеобразовательной школе №6 г. Орла проведены профилактические лекции – беседы с учениками старших классов с разъяснением их прав и обязанностей, мер административной и уголовной ответственности за совершение противоправных деяний, показан видеоролик о безопасном поведении на железной дороге, а также проведена викторина.

В проведении акции приняли участие сотрудники отделения по делам несовершеннолетних и заместитель председателя Общественного совета при ЛО МВД России на станции Орел.

На лекциях были затронуты следующие темы: «Железная дорога – зона повышенной опасности», «Подросток и закон», «Уголовная и административная ответственность за совершение подростками преступлений и правонарушений».

Начальник ОДН ЛО МВД России на станции Орел

майор полиции Людмила Морозова

 

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Опубликовано 27 Апр 2017 в 15:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 21

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