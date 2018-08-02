Сотрудники орловского ГИБДД задержали липецкого мошенника

В Орловской области полицейские расследуется уголовное дело по факту хищения у предпринимателя более полутора миллионов рублей.

Злоумышленник был задержан по горячим следам сотрудниками ГИБДД.

Сотрудниками следственного отделения ОМВД России по Урицкому району расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Фигурантом выступает 44-летний житель Липецкой области, ранее судимый за мошенничество. Он выманил у предпринимателя более полутора миллионов рублей.

Мужчина связался с потерпевшим через Интернет и, представившись представителем сельскохозяйственной организации, расположенной в Орловской области, предложил продать мясо птицы по значительно сниженной цене.

Вместе с потерпевшим злоумышленник приехал на предприятие. Предприниматель передал фигуранту 1 млн. 622 тысячи рублей. После этого покупатель обратился к руководителю фирмы, и узнал, что «продавец» в данной организации не работает. Оказалось, что злоумышленник, который якобы ушел проводить оплату, скрылся с деньгами.

Представители организации и потерпевший на автомобиле проследовали за такси, на котором передвигался незнакомец, и смогли по телефону сообщить государственный регистрационный номер машины сотрудникам органов внутренних дел.

Дежурный ОМВД России по Урицкому району оперативно передал ориентировку нарядам ОБДПС. Полицейские задержали иномарку «Рено-Логан» на автодороге «Орел-Тамбов».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В сумке злоумышленника полицейские обнаружили похищенные деньги и изъяли их.

В настоящее время ведется следствие. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Санкцией статьи за данное деяние предусмотрено наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.