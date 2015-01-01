Сотрудники орловского УФСБ изъяли из оборота 1 кг 370 г героина

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Орловской области пресечена противоправная деятельность группы лиц, специализирующейся на распространении в городе Орле наркотического средства «героин» в особо крупном размере.

Сотрудниками УФСБ в ходе проведения ОРМ и следственных действий обнаружено и изъято из незаконного оборота наркотическое вещество «героин» массой 1, 370 кг, расфасованное в пакеты для дальнейшего сбыта конечным потребителям. Наркотики сбывались путем организации тайниковых закладок в подвалах и стенах жилых домов. Адрес очередного тайника распространители сообщали клиентам после оплаты и поступления денежных средств через электронные системы.

В настоящее время один из членов межрегиональной преступной группировки задержан, ему предъявлено обвинение. Следственным отделением Управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Наказание за деяния, предусмотренные данной статьей, предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Пресс-служба УФСБ России по Орловской области