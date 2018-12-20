Сотрудники орловской ГАИ спасают людей на дорогах

В течение недели несколько автовладельцев позвонили на «телефон доверия» регионального УМВД, чтобы выразить благодарность сотрудникам УГИБДД, оказавшим гражданам своевременную помощь на дороге.

Во время несения службы сотрудники ДПС особое внимание обращают на водителей, которым может понадобиться помощь.

Стражи правопорядка помогают автовладельцам, попавшим в различные ситуации. Это обычная работа полицейских, о которой они не рассказывают. Но признательные граждане звонят на «телефон доверия» регионального УМВД и рассказывают свои истории спасения.

Так, сотрудники ОБ ДПС УГИБДД регионального УМВД лейтенант полиции Павел Трубин и капитан полиции Алексей Ануфриев несли службу в ночное время. Проезжая по территории патрулирования в Урицком районе, сотрудники обратили внимание на автомобиль «Жигули», который стоял на трассе с включенной «аварийкой». В машине находился один водитель-пенсионер. Мужчина пояснил, что не знает, из-за чего заглох автомобиль. Полицейские сначала постарались завести машину, а, когда это не удалось, отбуксировали ее к автозаправке, где, как рассказал пенсионер, работают его знакомые.

А сотрудники ОБ ДПС УГИБДД старший лейтенант полиции Станислав Мамаев и лейтенант полиции Андрей Бойцов помогли водителю фуры. При движении по трассе у большегруза отвалились два колеса. Инцидент произошел в ночное время. При патрулировании маршрута полицейские обратили внимание на фуру, которая перекрывала часть дороги. Полицейские обозначили при помощи проблесковых маячков на служебном автомобиле место ДТП и помогли дальнобойщику поменять имеющееся запасное колесо, а также отыскали второе утерянное.

Еще один случай, который послужил поводом для звонка на «телефон доверия» областного УМВД, произошел в Урицком районе. Сотрудники ОБ ДПС старший лейтенант полиции Алексей Кобзев и лейтенант полиции Илья Давидюк помогли молодым людям: в пятнадцатиградусный мороз в их автомобиле закончился бензин. Полицейские обеспечили водителя топливом, чтобы он смог добраться до АЗС и продолжить путь.

Сотрудники ОБ ДПС УГИБДД старший лейтенант полиции Игорь Леонов и лейтенант полиции Евгений Головин помогли благополучно добраться до дома девушке-пешеходу. Инспекторы заступили на дежурство утром на территории Мценского района. Во время патрулирования они заметили стоящую на обочине девушку. Как выяснилось, она возвращалась домой после смены, ее должен был подвезти знакомый. Однако водитель так за ней и не приехал. У девушки разрядился телефон, и не было денег. Полицейские доложили о ситуации дежурному, и, получив разрешение отклониться от маршрута, довезли гражданку до населенного пункта.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области.