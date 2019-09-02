Сотрудники орловской транспортной полиции напоминают детям о мерах безопасности

С 25 августа по 3 сентября сотрудники отделения по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Орел проводят оперативно – профилактическую акцию «Дети и транспорт».

Целью акции является профилактика детского травматизма и недопущение правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Перед началом учебного года на перегоне Цон – Саханская, станции Цон и железнодорожном вокзале в Орле сотрудники линейной полиции совместно с железнодорожниками провели промо – акцию «Дети и транспорт». Взрослым и детям напомнили правила безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, а также вручили буклеты с методическими рекомендациями.

Кроме того, с целью недопущения детского травматизма сотрудники ЛО ежедневно проводят профилактические рейдовые мероприятия в местах массовых несанкционированных проходов граждан по железнодорожным путям и на перегонах.