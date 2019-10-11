Сотрудники Пенсионного фонда стали донорами крови для больных детей

Сотрудники орловского отделения ПФР провели традиционную акцию «День донора крови». Акция прошла в пятый раз. Ежегодно в один из осенних дней по инициативе сотрудников управления к зданию ПФР подъезжает мобильная станция переливания крови, и любой из работников ведомства может стать донором. Ежегодно в акции принимают участие около 50 сотрудников.

«В этом году акция стала для нас особенной. И дело не только в том, что она проводится в пятый юбилейный раз. В этом году вся кровь, которую мы сдали, пойдет детям, больным онкозаболеваниями. Наши сотрудники рады помочь людям, которые нуждаются в донорах. Это очень важное и благородное дело. А когда речь идет о детях, значимость акции вырастает в сотни раз! К тому же данное мероприятие очень полезно для укрепления корпоративного духа, для того, чтобы наши сотрудники почувствовали себя единой командой, которая вместе дружно делает что-то очень хорошее», — рассказала начальник управления ПФР в г. Орле и Орловском районе (межрайонного) Елена Абрамова.