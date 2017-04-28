Сотрудники управления наркоконтроля задержали сбытчика синтетических наркотиков в Орле

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изъяли более 20 полимерных пакетов с так называемыми «солями».

Сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД поступила оперативная информация о том, что житель Орла 1988 года рождения незаконно занимается бесконтактным сбытом наркотических средств в Орле.

Гражданин был задержан в Железнодорожном районе Орла. При проведении личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли несколько полимерных пакетов с порошкообразным веществом белого цвета. Проведенный в экспертно-криминалистическом центре УМВД экспресс-анализ показал, что это так называемые «соли», массой 4,3 грамма.

Сотрудники УНК обнаружили еще свыше десятка полимерных пакетов, помещенных в тайники в различных районах города Орла. Общая масса изъятого составила более 5,3 грамма. Злоумышленник не стал отрицать свою причастность к данным преступлениям.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в значительном и крупном размерах».

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 14 Июн 2017 в 16:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 28

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