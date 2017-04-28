Сотрудница областного департамента госимущества рассказала об избиении на рабочем месте

Сотрудница областного департамента госимущества Наталья Плотникова рассказала, что ее на рабочем месте избил руководитель — Андрей Синягов. Заявление об избиении передано в полицию. Побои зафиксированы в бюро судмедэкспертизы. По словам пострадавшей, Синягов неоднократно требовал от нее написать заявление об увольнении. Женщина отказывалась это сделать.

Во вторник, 16 мая в районе двух часов дня он вызвал ее в кабинет и потребовал написать объяснительную — чем она занималась в течение рабочего дня. Сотрудница департамента дала начальнику устные пояснения, писать объяснительную не стала. Это не устроило Андрея Синягова. Далее, по словам Натальи, он дважды ударил ее головой в переносицу. Медики зафиксировали у пострадавшей перелом хрящевой ткани со смещением. (Копия документа имеется в распоряжении редакции).

Подробности мы опубликуем в ближайшем номере «Орловской среды».