Сотрудница областного департамента госимущества рассказала об избиении на рабочем месте

Сотрудница областного департамента госимущества Наталья Плотникова рассказала, что ее на рабочем месте избил руководитель — Андрей Синягов. Заявление об избиении передано в полицию. Побои зафиксированы в бюро судмедэкспертизы. По словам пострадавшей, Синягов неоднократно требовал от нее написать заявление об увольнении. Женщина отказывалась это сделать.

Во вторник, 16 мая в районе двух часов дня он вызвал ее в кабинет и потребовал написать объяснительную — чем она занималась в течение рабочего дня. Сотрудница департамента дала начальнику устные пояснения, писать объяснительную не стала. Это не устроило Андрея Синягова. Далее, по словам Натальи, он дважды ударил ее головой в переносицу. Медики зафиксировали у пострадавшей перелом хрящевой ткани со смещением. (Копия документа имеется в распоряжении редакции).

Подробности мы опубликуем в ближайшем номере «Орловской среды».

 

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Опубликовано 17 мая 2017 в 19:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 122

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