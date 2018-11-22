Сотрудница орловской полиции выиграла этап Гран-при по дзюдо, проходивший в Гааге

«Сержант полиции Антонина Шмелева заняла первое место на этапе Гран-при по дзюдо, проходившем в голландском городе Гааге», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выступая в составе сборной России, сотрудница орловской полиции выиграла четыре схватки на татами, в том числе финальную – у спортсменки из Франции Саму Камара, и завоевала золотую медаль в весовой категории до 78 кг.

Антонина Шмелева проходит службу в должности полицейского УМВД России по г. Орлу. Она является воспитанницей орловской школы дзюдо, занимается спортом с восьми лет. Мастер спорта по дзюдо.