22 ноября 2018



Сотрудница орловской полиции выиграла этап Гран-при по дзюдо, проходивший в Гааге

«Сержант полиции Антонина Шмелева заняла первое место на этапе Гран-при по дзюдо, проходившем в голландском городе Гааге», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Выступая в составе сборной России, сотрудница орловской полиции выиграла четыре схватки на татами, в том числе финальную – у спортсменки из Франции Саму Камара, и завоевала золотую медаль в весовой категории до 78 кг.

Антонина Шмелева проходит службу в должности полицейского УМВД России по г. Орлу. Она является воспитанницей орловской школы дзюдо, занимается спортом с восьми лет. Мастер спорта по дзюдо.

 

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Опубликовано 22 Ноя 2018 в 15:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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