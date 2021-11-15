15 ноября 2021



Сотрудницу администрации Орловского района подозревают в мошенничестве

Следственными органами СК России по Орловской области в отношении главного специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Орловского района Орловской области, а также иных лиц возбуждено уголовное дело в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, с октября по декабрь 2014 года подозреваемая вступила в преступный сговор с должностными лицами  администрации Орловского района и сотрудниками ООО «ИРС», направленный на хищение денежных средств жительницы Орловского района путем ее обмана, сообщив ей заведомо ложные сведения относительно процедуры предоставления членам ее семьи жилого помещения и о необходимости дополнительной оплаты за якобы излишне предоставленную ей жилую площадь, а также перевода денежных средств в адрес ООО «ИРС».

Введенная в заблуждение потерпевшая перевела денежные средства в размере свыше 400 000 рублей на расчетный счет ООО «ИРС», сотрудники которого распорядились ими по собственному усмотрению.

Следователем по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, информирует региональное СУ СК.

 

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Опубликовано 15 Ноя 2021 в 14:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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